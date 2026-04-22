元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。香港での思い出ショットを投稿した。アジアツアーで香港に訪れた山本。自身のインスタグラムで「香港の思い出」とつづった。写真では自然体の姿でソフトクリームを食べたり、海辺での笑顔ショットなどを公開した。ネットでは「自然体良き！」「え？すっぴん？」「可愛すぎる！」「香港満喫してますね」「ソフトクリーム食べる姿