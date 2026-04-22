◆米大リーグカブス―フィリーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が２１日（日本時間２２日）、２連勝を目指してフィリーズ戦に先発登板。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場した。先頭のターナーを四球で歩かせたが、シュワバーは初球の高め直球を打たせて捕邪飛に打ち取った。ハーパーの打席で二盗されたが、三邪飛で２死。４番レイズを二ゴロにしとめて初回を無失点で