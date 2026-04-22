きょう(水)は東日本から北日本にかけて、晴れる所が多いでしょう。北海道では大気の状態が不安定で、日中も一部で雨が降りますが、その他の地域では晴れて、日差しが暖かいでしょう。ただ、大陸からは黄砂が飛来していて、西日本や北日本で観測された所があります。さほど濃い濃度ではないものの、きょうは関東にも飛んでくる予想のため、空が霞んで見える所があるでしょう。念のため、洗濯物も部屋干しが良さそうです。また、西日