◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年4月21日マツダ）広島がわずか1点のリードをハーン、中崎の継投で守り切った。まずは8回。2番手として登板したハーンが最速157キロの直球を軸に打者4人を無安打に抑えた。開幕から8試合連続無失点と安定感は健在。さらに9回は中崎が圧巻の投球を披露した。「しっかり勝負ができた。先頭を切れ（打ち取れ）たので良かった」岩田をスライダー、続く赤羽は直球、最後は代打・宮本をフ