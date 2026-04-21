「こどもの日」を前に、園児とくまモンが交流しました。21日は熊本市内の2つの保育園から約30人の園児が参加。くまモンが登場すると、子どもたちは手作りのこいのぼりを披露しました。 その後、くまモンと一緒に歌やダンスを楽しみました。子どもたちが作ったこいのぼりは、5月7日まで県庁の地下1階に展示されています。