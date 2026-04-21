◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の浦田俊輔内野手（２３）が「８番・二塁」で先発出場し、第１打席で内野安打を放った。持ち味の俊足が光った。３回先頭で中日先発・金丸の低め１３９キロスプリットをバットに当てたゴロは高くバウンドして二遊間へ。遊撃の村松がランニングスローも、浦田が快足を飛ばして一塁を駆け抜けた。１７日のヤクルト戦（神宮）の２打席目に右前打を放って以来、１０打席ぶり