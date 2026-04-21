【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が新曲「催し」を4月27日にデジタルシングルとしてリリースする。 ■ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲 「催し」は、3月30日より日本テレビ『news zero』のテーマ曲として起用されている楽曲。 ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲の