元世界３階級王者の亀田興毅ファウンダー（３９）がプロモートするボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」は２１日、延期していたキルギス大会を５月２３、２４日に同国ビシケクのガスプロムスポーツコンプレックスで２日間興行として開催すると発表した。２４日にはＷＢＡ暫定王座戦２試合を予定。ＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（２３）＝ＬＵＳＨ＝が同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３４）＝コスタリ