阪神の秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA、34）が21日、徳島県小松島市内の「徳島県立ひのみね支援学校」、同県徳島市内の「児童養護施設阿波国慈恵院」を訪問し子どもたちとふれ合った。「ひのみね支援学校」では小学部14人、高等部15人、「児童養護施設阿波国慈恵院」では20人と交流。生徒たちの目の前で硬球を使ってのキャッチボール、素振りを披露するなど野球の魅力を発信し、子どもたちの様々な質問にも答えた