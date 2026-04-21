Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位・EX風林火山と、2位・BEAST Xの首位攻防戦。28.5ポイント差で争う中、試合後に首位に立っているのはどちらか。【映像】激しい首位攻防戦（中継）レギュラーシーズン首位通過のEX風林火山と、3位通過のBEAST X。セミファイナル1週目は、BEAST Xが4勝を挙げて首位に浮上した。後半の2週目に入った前日