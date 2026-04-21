Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位・EX風林火山と、2位・BEAST Xの首位攻防戦。28.5ポイント差で争う中、試合後に首位に立っているのはどちらか。

【映像】激しい首位攻防戦（中継）

レギュラーシーズン首位通過のEX風林火山と、3位通過のBEAST X。セミファイナル1週目は、BEAST Xが4勝を挙げて首位に浮上した。後半の2週目に入った前日、EX風林火山が再浮上。現在はこの2チームで首位を争っている。上位4位までのファイナルシリーズ進出ラインは、＋100ポイント前後。どちらもあと1勝すればほぼ確実なだけに、気持ちよくトップを取って、まずはファイナル行きを確実にしたいところだ。

【4月21日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）

BEAST X・中田花奈（連盟）

【4月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋381.5（12/20）

2位 BEAST X ＋353.0（12/20）

3位 TEAM雷電 ＋210.4（12/20）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋95.1（12/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋81.4（12/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲3.5（12/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

