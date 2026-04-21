幼少期から高校卒業まで長年PTA役員を続けていた母の姿を、成長とともに異なる気持ちで見てきた筆者が、大人になってその理由を知り、母の想いに気づいていく過程を描いた筆者の経験です。 いつもそこにいた母 私の母は、私が幼稚園に入ってから三歳下の妹が高校を卒業するまで、ずっとPTA役員を続けていました。入学式や運動会、文化祭や保護者会。気がつけばどの行事にも母の姿がありました。学校の中にいる母の姿は、私に