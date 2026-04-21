元宝塚歌劇団星組トップスター・礼真琴が21日発売の『女性自身』（光文社）に初登場する。【画像】21日発売の『女性自身』表紙礼は、2009年に宝塚歌劇団に95期生として入団。高い歌唱力とキレのあるダンス、舞台映えする表現力で注目を集め、19年に星組トップスターに就任。“50年に1人の逸材”と称された。25年に退団。退団後初の主演舞台『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』ではベティーブープを演じる。撮影で