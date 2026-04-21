記事ポイントエレクトロニック・サービス・イニシアチブ有限会社がHeroDevsと2026年2月5日に日本国内初の販売代理店契約を締結PHPに加え、JavaScript、Java、PythonなどEOLを迎えたオープンソース製品の延長保守提供体制を拡充ESI経由で日本語契約、国内決済、技術サポートに対応し、日本企業向けの導入環境を整備エレクトロニック・サービス・イニシアチブが、オープンソース製品の延長保守サービスを手がけるHeroDevsと販売代理