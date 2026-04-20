１９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に夏木マリが登場。夫のパーカッショニストの斉藤ノヴ氏との“ラブラブ”生活について話した。夏木をよく知るウィッグメーカーの柳瀬高光氏がＶＴＲで登場し「２人ともめっちゃかわいい。ラブラブなんですよ。高校生が付き合いたてですか？くらいの」と、夏木夫妻のラブラブぶりを話し始めた。さらに柳瀬氏は「『愛してる』って日本人言わないじ