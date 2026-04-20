１９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に夏木マリが登場。夫のパーカッショニストの斉藤ノヴ氏との“ラブラブ”生活について話した。

夏木をよく知るウィッグメーカーの柳瀬高光氏がＶＴＲで登場し「２人ともめっちゃかわいい。ラブラブなんですよ。高校生が付き合いたてですか？ くらいの」と、夏木夫妻のラブラブぶりを話し始めた。

さらに柳瀬氏は「『愛してる』って日本人言わないじゃないですか。で、僕がその話をしてたらマリさんが『え、ノヴさん言うよ』って言ってて。『愛してるって言う日本人がおるんですか？』って言ったら、もう全然言ってるみたいで。それが言わなくても伝わってくるんです」と語った。

ＶＴＲを見た夏木は「出会った時が遅いから、だから時間がないからなるべく一緒にいようってなっちゃて」と話した。ＭＣの井桁弘恵が「愛情表現は大事ですか？」と質問すると「そうですよね。やっぱ言わないとわからないからね。口に出して言ってもらわないとね」と回答。

続けて「私たち若い時に会ってたら３日で別れてるねってよく笑うんですけど。２人ともいろんなことを経験してきたから、ちょっとは譲り合う気持ちも出てきたりして。私たちの性格では、あの５９歳っていう時が一番ベストタイミングだったんじゃない？って言って」とも明かした。

再び井桁が「どういうところに惹かれたんですか？」と切り込むと「優しいです、まず優しい。優しいから私も優しくなっちゃったりして。（私は）キツイ女なんですよ。この仕事してたらちょっとキツくなっちゃったりもするじゃないですか。自分中心で生きてきたのに優しくしてくれるから、じゃあ『優しく…返す？』みたいな。変わりました」と、夫と出会ったことによる変化も語った。

夏木は２０１１年５月に斉藤氏と結婚した。