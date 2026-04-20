前走のダイヤモンドＳで２着だったファイアンクランツ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）は、目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）へ向かう。２０日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。同馬は今年のフェブラリーＳを連覇したコスタノヴァの半弟。昨年の青葉賞では２着で、のちの菊花賞馬のエネルジコを相手に首差の惜敗だった。