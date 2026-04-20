大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3が、13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランドスターにて見放題独占配信中。（全8話／毎週月曜2話ずつ配信）【場面ショット】『ユミの細胞たち』シーズン3より…キム・ゴウン &