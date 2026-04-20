ローマの書店に並んだ前ローマ教皇フランシスコ関連の書籍＝17日（共同）【ローマ共同】前ローマ教皇フランシスコが死去してから21日で1年。移民や性的少数者など社会的弱者に寄り添い、気さくな人柄が信者らに親しまれた。ロシアによるウクライナ侵攻や中東での紛争が絶えない中、平和外交に尽力。懐かしむ声は絶えず、今も関連書籍の出版が続いている。「人間味があり、謙虚な人だった。笑顔が忘れられない」。サンタマリア