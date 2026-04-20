中東情勢の緊張が続いているが、イスラエルとイランの対立は今や抜き差しならない宿敵の構図として定着している。連日のように報じられる軍事的な威嚇や報復の連鎖を目にすれば、両国がかつて固いきずなで結ばれた蜜月関係にあったという事実は、現代の視点からは想像しがたい歴史の逆説に映るかもしれない。 しかし、1979年のイランイスラム革命以前の約30年間、両国は中東における戦略的なパートナーであり、実利