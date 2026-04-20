日本列島をほぼ覆うような…北海道～鹿児島 全国で黄砂予測 気象庁は、「２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想される」として、「黄砂に関する全般気象情報」を発表しました。 ２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。 黄砂が飛来すると予想されているのは、関東甲信地方、北海道地方、東北地方、