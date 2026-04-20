日本列島をほぼ覆うような…北海道～鹿児島 全国で黄砂予測

気象庁は、「２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想される」として、「黄砂に関する全般気象情報」を発表しました。

２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。

黄砂が飛来すると予想されているのは、関東甲信地方、北海道地方、東北地方、北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方、九州南部・奄美地方です。

しています。

気象庁は、「屋外ではところにより黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがあります」として注意を呼びかけています。

気象庁「21日から22日 西日本から北日本の広い範囲で黄砂の予想」

気象庁の黄砂解析予測図によりますと、21日（火）から22日（水）にかけて、日本列島をほぼ覆うように広い範囲で飛来が予想されています。

「地表付近の黄砂の濃度」を示した気象庁の黄砂解析予測図では、特に21日（火）午前から22日（水）夜にかけて、濃い黄砂が飛来する予測となっています。

予測は実際の黄砂の状況とは異なる場合があります。気象庁から発表される最新の情報を確認してください。

黄砂は中国大陸から

黄砂は東アジアの砂漠（ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など）や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん（砂やちり）が、上空の風によって運ばれ日本にやってきます。

黄砂の粒子を比較すると（１マイクロメートルは１ｍｍの１０００分の１）

髪の毛 ＞ スギ花粉 ＞ 黄砂 ＞ ＰＭ2.5 となっています。

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する場合があるようです。

黄砂飛来時には屋外で長い時間過ごすと症状がでやすいため、呼吸器に疾患がある小さな子どもや、高齢の方は、体調に気を付けてください。

黄砂が人体に与える影響

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する可能性があります。

また、黄砂の粒子は小さいため、洗濯物などにつきやすく、視程（見通し）が５ｋｍ未満になった時には、航空便の遅れなど交通機関に影響が出る場合があります。

黄砂の飛来で視程が10キロ未満になるおそれがある地域 一覧

気象庁の黄砂に関する気象情報では、黄砂が飛来し、視程が10キロ未満になるおそれがあると予想されているのは、以下の通りです。

・関東甲信地方（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、山梨県）、

・北海道地方、

・東北地方（青森県、山形県、宮城県、秋田県、福島県）、

・北陸地方（新潟県、富山県、石川県、福井県）、

・東海地方（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）、

・近畿地方（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県）、

・中国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県）、

・四国地方（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）、

・九州北部地方（福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、山口県）、

・九州南部・奄美地方（鹿児島県、宮崎県）

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