【「MOTHER3」20周年記念グッズ】 4月20日 発売 ほぼ日は、「MOTHER3」の20周年記念グッズをECサイト「MOTHERのおみせ」とTOBICHI東京・京都にて4月20日に発売した。 今回展開されているのは、RPG「MOTHER3」の発売20周年を記念したオフィシャルグッズ。特設サイトが公開されており、「きゅうきょくキマイラのぬいぐるみ」（4,400円）や「スクエアトート（MOTHER3 CAST）」（2,200円）