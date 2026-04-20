低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は周期変化をしています。きょうは日本海から北日本を低気圧が通過するため、西日本では雲が多く所々で雨、東日本も雲が広がりやすく所によりにわか雨の見込みです。あすは、北日本を中心にくもりや雨となりますが、西日本から東日本は高気圧が移動してくるため、次第に晴れてくるでしょう。ただ、ゴールデンウィークの頃からは周期変化が崩れ、本州の南岸に前線が停滞し、太平洋側を中心に雨の