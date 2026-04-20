フォークシンガー松山千春（70）が19日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。岩手県出身の演歌歌手福田こうへい（49）を絶賛した。10日の東京・多摩公演を皮切りに、春のコンサートツアーがスタート。14日の盛岡公演には福田が来場した。松山は「盛岡のコンサートでさ、福田こうへいさん。歳は俺より21下なんだ。けど、貫禄というか。基本的に民謡から来てる人だから。俺と同じぐらいの歳かなと思うぐら