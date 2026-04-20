フォークシンガー松山千春（70）が19日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。岩手県出身の演歌歌手福田こうへい（49）を絶賛した。

10日の東京・多摩公演を皮切りに、春のコンサートツアーがスタート。14日の盛岡公演には福田が来場した。松山は「盛岡のコンサートでさ、福田こうへいさん。歳は俺より21下なんだ。けど、貫禄というか。基本的に民謡から来てる人だから。俺と同じぐらいの歳かなと思うぐらい貫禄あるんだ」と切り出した。

続けて「俺、昔から好きで。民謡を歌う彼も好きで。歌謡曲を歌う彼も好きで。そしたらなんと、盛岡の会館に訪ねてくれて」と語った。

「『俺、こうへいのこと、大好きなんだぞ』みたいなね。『ラジオかなんかで言っていただいて。聴いてまして』『おう、そうか』」と福田とのやりとりを再現。さらに「こうへいよ、俺、お前の歌を歌えっても歌えないから。カラオケでいいから、南部蝉しぐれ、ちょっと歌ってくれないか」とリクエストしたという。

「これ、なかなかないことだからな。俺がもし最初から知ってればな、これまた違った対応ができたんだけど。コンサート始まって言われて分かったから。そうなのかって。客席にいる福田くんに『ちょっと福田くん、ステージに上がってくれ』と。いろんな話をして。俺が好きな『南部蝉しぐれ』をカラオケで1番だけでもいいから歌ってみてくれないか、みたいなな」と状況を説明。さらに「声も好きなんだ。あと歌い回し、やっぱり他の連中と違って好きなんだな」「歌謡曲、民謡ではこいつだな」などと絶賛した。

そして番組内で福田の代表曲「南部蝉しぐれ」を放送した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。