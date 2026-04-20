◆ホテル アゴーラ 大阪守口で初夏のランチ＆ディナービュッフェ。多彩な料理に加え、サマーフルーツのデザートも食べ放題ホテル アゴーラ 大阪守口の「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間限定で「フルーティースイーツ＆ランチディナービュッフェ」を開催。マンゴーやメロンなど10種類のフルーツを贅沢に使用したスイーツが揃うほか、オープンキッチンのできたてメ