ホテル アゴーラ 大阪守口で初夏のランチ＆ディナービュッフェ。多彩な料理に加え、サマーフルーツのデザートも食べ放題
◆ホテル アゴーラ 大阪守口で初夏のランチ＆ディナービュッフェ。多彩な料理に加え、サマーフルーツのデザートも食べ放題
ホテル アゴーラ 大阪守口の「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間限定で「フルーティースイーツ＆ランチディナービュッフェ」を開催。
マンゴーやメロンなど10種類のフルーツを贅沢に使用したスイーツが揃うほか、オープンキッチンのできたてメニューをはじめとした多彩な料理、ゴールデンウィーク限定の特別メニューも。華やかなラインナップを堪能して。
この記事の要約レポート
・ホテル アゴーラ 大阪守口の「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」で、「フルーティースイーツ＆ランチディナービュッフェ」を開催
・期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで
・マンゴーやメロン、パイナップルなど10種類のフルーツを使ったスイーツが勢揃い
・オープンキッチンで作られるできたて料理をはじめ、オードブルや温製料理など食事メニューも充実
・ゴールデンウィーク期間限定でローストビーフや海鮮バーベキューも登場
パインやメロンを主役にしたみずみずしい季節のスイーツ
スイーツコーナーには、旬のフルーツをたっぷり使ったメニューがずらり。
みずみずしいパイナップルにココナッツの風味がふんわりとマッチする「パイナップルとココナッツのケーキ」や、メロンがぎっしりと敷き詰められた「メロンとぶどうのタルト」など、旬の恵みを凝縮した爽やかな品々が、ビュッフェ台を華やかに彩る。
ブルーベリーやオレンジが香る爽やかな味わいに夢中
甘酸っぱくて爽やかな「ブルーベリーチーズケーキ」や、フルーツの華やかな味わいが広がる「オレンジとアプリコットのムース」も見逃せない。
フランス発祥のダックワーズやベリーヌ、タルトなど、多彩なスイーツでフルーツの風味や食感の違いを楽しんで。
ゴールデンウィーク限定！豪華な特別メニューが登場
食事メニューも充実していて、オープンキッチンではローストポークやパスタ、ピッツァなどを提供。ほかにもオードブルや温製料理など多彩なメニューが揃う。
さらに5月2日（土）から6日（水・祝）のゴールデンウィーク期間には、特別なメニューがお目見え。ジューシーな「ローストビーフ」や、香ばしく焼きあげる「海鮮バーベキュー」など、この時期だけの豪華なラインナップが好きなだけ楽しめるのがうれしい。
旬のフルーツと贅沢な食事に囲まれて、欲張りな初夏のひとときを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
華麗なビュッフェボードや特製スイーツ体験！駅直結のホテルダイニング
駅直結のホテル アゴーラ 大阪守口内にある「the LOOP」は、幅広いメニューを提供するオールデイダイニング。オープンキッチンならではの目の前で仕上げる料理の数々が魅力。自慢の焼きたてピッツァなど、好きな料理を好きなだけビュッフェ形式で楽しめるので、家族での利用や、デートや女子会などにぜひ利用を。
ホテル アゴーラ 大阪守口の「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間限定で「フルーティースイーツ＆ランチディナービュッフェ」を開催。
マンゴーやメロンなど10種類のフルーツを贅沢に使用したスイーツが揃うほか、オープンキッチンのできたてメニューをはじめとした多彩な料理、ゴールデンウィーク限定の特別メニューも。華やかなラインナップを堪能して。
・ホテル アゴーラ 大阪守口の「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」で、「フルーティースイーツ＆ランチディナービュッフェ」を開催
・期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで
・マンゴーやメロン、パイナップルなど10種類のフルーツを使ったスイーツが勢揃い
・オープンキッチンで作られるできたて料理をはじめ、オードブルや温製料理など食事メニューも充実
・ゴールデンウィーク期間限定でローストビーフや海鮮バーベキューも登場
パインやメロンを主役にしたみずみずしい季節のスイーツ
スイーツコーナーには、旬のフルーツをたっぷり使ったメニューがずらり。
みずみずしいパイナップルにココナッツの風味がふんわりとマッチする「パイナップルとココナッツのケーキ」や、メロンがぎっしりと敷き詰められた「メロンとぶどうのタルト」など、旬の恵みを凝縮した爽やかな品々が、ビュッフェ台を華やかに彩る。
ブルーベリーやオレンジが香る爽やかな味わいに夢中
甘酸っぱくて爽やかな「ブルーベリーチーズケーキ」や、フルーツの華やかな味わいが広がる「オレンジとアプリコットのムース」も見逃せない。
フランス発祥のダックワーズやベリーヌ、タルトなど、多彩なスイーツでフルーツの風味や食感の違いを楽しんで。
ゴールデンウィーク限定！豪華な特別メニューが登場
食事メニューも充実していて、オープンキッチンではローストポークやパスタ、ピッツァなどを提供。ほかにもオードブルや温製料理など多彩なメニューが揃う。
さらに5月2日（土）から6日（水・祝）のゴールデンウィーク期間には、特別なメニューがお目見え。ジューシーな「ローストビーフ」や、香ばしく焼きあげる「海鮮バーベキュー」など、この時期だけの豪華なラインナップが好きなだけ楽しめるのがうれしい。
旬のフルーツと贅沢な食事に囲まれて、欲張りな初夏のひとときを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
華麗なビュッフェボードや特製スイーツ体験！駅直結のホテルダイニング
駅直結のホテル アゴーラ 大阪守口内にある「the LOOP」は、幅広いメニューを提供するオールデイダイニング。オープンキッチンならではの目の前で仕上げる料理の数々が魅力。自慢の焼きたてピッツァなど、好きな料理を好きなだけビュッフェ形式で楽しめるので、家族での利用や、デートや女子会などにぜひ利用を。