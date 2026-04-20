◆20年ぶりの奇跡！メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ来日、熱狂のレッドカーペット20年の時を経て、待望の2作目が公開される映画『プラダを着た悪魔』。5月1日（金）の日米同時公開を前に、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが来日。六本木ヒルズアリーナで開催された、レッドカーペットイベントに登壇しました。オズモールからは、オズレポーターズのERICA.さんと椛木映里さんが、映画を意識したコーディネートで