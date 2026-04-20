ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａが、豪華メンバーとのプライベートショットを公開した。１７日に３８歳の誕生日を迎えたＴａｋａは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日を祝ってもらいました。３８歳です。写真はＡＩです」とジョークをまじえて記し、俳優の佐藤健と三浦翔平、女優の吉高由里子、お笑いコンビ「千鳥」のノブ、元お笑いコンビ「天竺鼠」で現在はピン芸人の天竺川原と