ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａが、豪華メンバーとのプライベートショットを公開した。

１７日に３８歳の誕生日を迎えたＴａｋａは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日を祝ってもらいました。３８歳です。写真はＡＩです」とジョークをまじえて記し、俳優の佐藤健と三浦翔平、女優の吉高由里子、お笑いコンビ「千鳥」のノブ、元お笑いコンビ「天竺鼠」で現在はピン芸人の天竺川原と東京の王子駅北口の看板の下でポーズを撮る写真と、俳優の山田孝之、天竺川原とのスリーショットをアップした。

この投稿には、モデルのすみれが「Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ｂｒｏ！！！」、タレントのＭＥＧＵＭＩが「先生！おめでとう御座いますー」とコメントしたほか、「メンバー豪華」「楽しそうですね」「仲間たちと一緒にお祝い 楽しそう」「ＡＩか！楽しそうだな」「えーーｔａｋａが王子駅に」「偽ＡＩ笑笑」「ＡＩではない〜と思います」「やばすぎる！王子の地価が上がる」「どこがＡＩなの？」などの声が寄せられた。