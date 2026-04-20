大阪府の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比2.8%増の16万5,600円/?でした。その中でも特に高い地価上昇率を記録しているのは、どの地域なのでしょうか。本稿では、国土交通省の地価公示をもとに、大阪府・住宅地の地価上昇率が高かったエリアをランキングで紹介します。【2026年版】大阪府・住宅地の地価上昇率ランキング大阪府の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、南森町駅が最寄りの「大阪市北区紅梅町12