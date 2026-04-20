【モデルプレス＝2026/04/20】タレントのときちゃんが、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。抜群のプロポーションを披露している。【写真】話題の美人TikToker、美ボディ際立つ◆ときちゃん、美ボディ披露ときちゃんは、バニーガール姿で恥ずかしがる動画がバズり、話題となったTikToker。グラビアを中心に活躍の場を広げ、マルチに活動している。今号では、美しいボディが際立つグラビアを披露している。◆