バニーガール姿で話題のTikToker・ときちゃん、美ボディ大胆披露
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントのときちゃんが、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。抜群のプロポーションを披露している。
【写真】話題の美人TikToker、美ボディ際立つ
ときちゃんは、バニーガール姿で恥ずかしがる動画がバズり、話題となったTikToker。グラビアを中心に活躍の場を広げ、マルチに活動している。今号では、美しいボディが際立つグラビアを披露している。
今号の表紙は十味。そのほか、豊田ルナ、逢田珠里依、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】話題の美人TikToker、美ボディ際立つ
◆ときちゃん、美ボディ披露
ときちゃんは、バニーガール姿で恥ずかしがる動画がバズり、話題となったTikToker。グラビアを中心に活躍の場を広げ、マルチに活動している。今号では、美しいボディが際立つグラビアを披露している。
◆表紙は十味
今号の表紙は十味。そのほか、豊田ルナ、逢田珠里依、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃも登場する。（modelpress編集部）
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