【モデルプレス＝2026/04/19】インフルエンサーのMINAMIが4月16日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショートパンツ姿を公開し、話題となっている。【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が綺麗すぎる」話題のショーパン姿◆MINAMI、ディズニーで美脚すらりMINAMIは「Spring Disney」とつづり、写真を複数枚投稿。ピンタイプの黒い耳をつけ、デニムジャケットに黒とレースのインナー、ドットのショートパン