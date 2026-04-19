敵地ロッキーズ戦米大リーグのドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦した。今季絶好調のダルトン・ラッシング捕手が2回に5号ソロ。出番が限られる中での大活躍に、日本のファンも驚きを隠せない。2-1とドジャース1点リードの2回。1死からラッシングが右越えに運んだ。控え捕手という立場で出番は限られている25歳。この日が今季6試合目の出場ながら、大谷翔平に並ぶ5号となった。この時点で18打数10安打