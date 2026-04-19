ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。千葉・ZOZOマリンスタジアムでプロ野球を観戦した様子を投稿した。「この間初めて（多分）ファイターズの試合を観に行ったよ」と報告し、北海道日本ハムファイターズのユニホームを着て、応援グッズを手にする姿を披露した。キツネの付け耳もコーディネートし、同じ北海道出身でグラビア仲間の花咲楓香（25）とのツーショットも公開。「楓