「アスレチックス７−６ホワイトソックス」（１８日、サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が同点の九回に迎えた第５打席でストレートの四球を選んだ。２球連続でＡＢＳチャレンジが成功し、ストライクからボールに覆る珍場面もあった。右腕・レイターとの対戦で初球の変化球を見極め、２球目の低めはストライクとコールされたが、ＡＢＳチャレンジでボールに覆った。カウント有利となり、３球目の低めもストライ