「アスレチックス７−６ホワイトソックス」（１８日、サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が同点の九回に迎えた第５打席でストレートの四球を選んだ。２球連続でＡＢＳチャレンジが成功し、ストライクからボールに覆る珍場面もあった。

右腕・レイターとの対戦で初球の変化球を見極め、２球目の低めはストライクとコールされたが、ＡＢＳチャレンジでボールに覆った。カウント有利となり、３球目の低めもストライクコールだったが、再びＡＢＳチャレンジでボールに。最後はシンカーを見極めてストレートの四球を選んだ。

村上の好判断に現地実況からも「グレート！」と称賛の声があがった。直後に代走を送られベンチに退いたが、この日は３四球で４出塁。四球数も２０の大台に乗せた。

村上は七回の第４打席でバックスクリーン左へ２試合連発となる７号ソロを放ち、ＭＬＢキングまで１本差に迫っていた。試合は延長戦に入り、延長十回に大ピンチを招くも、決死の内野５人シフトが奏功してチームは無失点で切り抜けた。

しかし十一回にサヨナラの犠飛を浴び、無念のサヨナラ負けを喫したホワイトソックス。連勝を逃した。