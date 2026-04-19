【ニューヨーク＝山本貴徳】米東部ニュージャージー州の交通機関ニュージャージー・トランジットは１７日、６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の期間中、試合が行われる日の会場までの鉄道料金を、通常の約１２倍に引き上げると発表した。多数の乗客が見込まれることから、混雑対応と安全確保のためとしている。ニューヨーク・マンハッタン中心部のペンシルベニア駅とニュージャージー州のメットライフ・スタジア