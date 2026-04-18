U-20日本女子代表は、U-20女子アジアカップで２大会ぶり最多７度目の優勝を果たした。４月18日に行なわれた決勝戦。相手は北朝鮮。試合を通じて劣勢の時間が長かったが、57分、セットプレーのチャンスで佐野杏花が渾身のヘッド弾。この１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。敗れた北朝鮮は、日本より多くのシュートを放ったが、いずれも決め切れず。ヤングなでしこの粘り強い守備の前に屈した。試合後のフラッシュインタ