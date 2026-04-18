歌手の華原朋美が、4月13日に自身のInstagramを更新し、子どもとの“約束”を果たす形で大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた様子を投稿。親子で楽しむほほえましい写真のはずが、思わぬ形で注目を集めている。「投稿では、人気キャラクターとの記念ショットやパーク内での様子が公開され、《子供がずっとずっと行きたかったUSJわくわくしながら行ってきました》《最高に楽しかったです》といった前向きなコメ