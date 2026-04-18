グラビアアイドル・天羽希純が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号の表紙＆巻頭に登場した。 【写真】こんもり＋シートベルトの魅せテク…「社会の窓」は開いてなくとも魅惑的 広大な岩場に横になった画像を掲載し「『週刊プレイボーイ』の表紙をさせていただきます！そして撮影場所はグアム!」と報告。「初めて写真集以外で海外ロケしたよ!!」と気合十分でアピールした。 大きな滝を