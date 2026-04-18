グラビアアイドル・天羽希純が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号の表紙＆巻頭に登場した。



【写真】こんもり＋シートベルトの魅せテク…「社会の窓」は開いてなくとも魅惑的

広大な岩場に横になった画像を掲載し「『週刊プレイボーイ』の表紙をさせていただきます！そして撮影場所はグアム!」と報告。「初めて写真集以外で海外ロケしたよ!!」と気合十分でアピールした。



大きな滝をバックにした全身ショットではウエストの細さが際立つ形に。プールでは肩ひものない衣装の境目がちょうど水面と重なり、一瞬「着てない!?」と錯覚してしまう仕掛けもある。胸の部分が丸く開いたニットを着て「社会の窓!」、透け感のあるレースで面積極小の衣装でベッドに横になり「寝かせない!」とそれぞれおちゃめに挑発した。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。初めて訪れたグアムでの撮影では、赤土で泥だらけになった場面が印象的だったという。「カラダを汚した経験ってなくて、すごく新鮮でした」と初体験を楽しんだことを明かしている。



同号は他に鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、小倉あずさ、髙村梨々花も登場している。



（よろず～ニュース編集部）