2026年4月28日(火)に『Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店』がグランドオープン！パンケーキやエッグベネディクトなどの人気メニューを海風が気持ちの良いテラス席で楽しむことができます。 Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店 営業時間：10:00〜21:00（L.O. 20:00）定休日：施設に準ずる住所：〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目4番9号アーバンドック ららぽーと豊洲 1721区画TEL：03-5534-8858アクセス：東京メトロ