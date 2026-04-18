【モデルプレス＝2026/04/18】市川團⼗郎⽩猿の⻑⼥で舞踊家、⼥優として活躍する堀越麗禾（市川ぼたん）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】市川團十郎の長女がランウェイ登場 ミニスカ着こなす◆堀越麗禾、ミニスカ着こなしポージング堀越は、個性的なアシンメ