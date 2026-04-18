『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏、漫画『スラムダンク』作者・井上雄彦氏が描いたイラストが投稿されるとネット上で話題が続いている。【画像】迫力の王騎将軍！荒木飛呂彦＆井上雄彦が描いた『キングダム』イラスト荒木氏のイラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ長距離戦がココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見るこ