荒木飛呂彦＆井上雄彦『キングダム』イラストに反響続く「すごおお！」「圧倒的画力」
『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏、漫画『スラムダンク』作者・井上雄彦氏が描いたイラストが投稿されるとネット上で話題が続いている。
【画像】迫力の王騎将軍！荒木飛呂彦＆井上雄彦が描いた『キングダム』イラスト
荒木氏のイラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ 長距離戦が ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメント。
井上氏のイラストでは、傷だらけで迫力ある信と王騎将軍が描かれており「キングダム連載20周年おめでとうございます。思えばキングダム連載前の原型のネームを見せてもらってからもう20年以上、私まで感慨深いものがあります。体には十分気をつけて、これからの道のりも楽しんでください」とコメントを寄せた。
『ジャンプ』を代表する人気作家の『キングダム』イラストに、ネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」「凄すぎるwこれはヤバい」「圧倒的画力がすぎて鳥肌が…！」「すごおおおおおおおおおお！」「井上先生の信と王騎将軍えっぐ」「バガボンドすぎる」などと反応し、ネット上で盛り上がっている。
【画像】迫力の王騎将軍！荒木飛呂彦＆井上雄彦が描いた『キングダム』イラスト
荒木氏のイラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ 長距離戦が ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメント。
『ジャンプ』を代表する人気作家の『キングダム』イラストに、ネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」「凄すぎるwこれはヤバい」「圧倒的画力がすぎて鳥肌が…！」「すごおおおおおおおおおお！」「井上先生の信と王騎将軍えっぐ」「バガボンドすぎる」などと反応し、ネット上で盛り上がっている。
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