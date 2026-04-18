動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月6日〜12日）を発表。日本における映画ランキングは、昨年10月より劇場公開され、31億円を突破する大ヒットを記録した『爆弾』が2週連続1位を獲得した。取り調べ中の男・スズキタゴサク（佐藤二朗）が予知する連続爆破を阻止するため、警察が奔走するリアルタイムサスペンス。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル2位には背筋による同名小説を映