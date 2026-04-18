Netflix週間視聴ランキング（映画）：『爆弾』2週連続1位、サメ映画『猛襲』が3位初登場 『コナン』5作品ランクイン【4/6/26 - 4/12/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月6日〜12日）を発表。日本における映画ランキングは、昨年10月より劇場公開され、31億円を突破する大ヒットを記録した『爆弾』が2週連続1位を獲得した。取り調べ中の男・スズキタゴサク（佐藤二朗）が予知する連続爆破を阻止するため、警察が奔走するリアルタイムサスペンス。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位には背筋による同名小説を映画化した『近畿地方のある場所について』（2025年）が初登場。菅野美穂と赤楚衛二がダブル主演を務めた本作は、オカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集記者・小沢（赤楚）が、失踪した雑誌編集長の行方を追ううちに、彼の手がけた案件が、すべて“近畿地方のある場所”へとつながっていることに気づく。
3位は、サメがはびこるディザスター映画『猛襲（原題：Thrash）』が初登場。93の国・地域でTOP10入りし、82の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（英語映画部門）でも1位となった。
Netflix映画『ドント・ルック・アップ』（2021年）の監督アダム・マッケイらがプロデュース。Netflixシリーズ『ブリジャートン家』で知られるフィービー・ディネヴァーが、出産間近の主人公リサを演じる。壊滅的なハリケーンに襲われた沿岸の町が浸水し、サメが出没する中、陣痛に襲われた彼女は絶体絶命の状況に追い込まれる。
リサを支えるのは、広場恐怖症を抱える若い女性ダコタ（ホイットニー・ピーク）。さらに、彼女の叔父で海洋生物学者のデイル（ジャイモン・フンスー）が、町に侵入したサメを追いながら姪を救うため奔走する。
4月10日から公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、過去作品を再配信中の『名探偵コナン』シリーズから、『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』、『名探偵コナン 沈黙の15分』、『名探偵コナン 緋色の弾丸』、『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』がランクインした。
9位には、竹野内豊と山田孝之がダブル主演を務めた『唄う六人の女』（2023年）が初登場。人里離れた森の奥深くに迷い込んだ二人の男と、その森に暮らす六人の女たちを巡る、独創的で刺激的なサスペンススリラー。“六人の女”を、水川あさみ、アオイヤマダ、服部樹咲、萩原みのり、桃果、武田玲奈が演じている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（4月6日〜4月12日）
1：爆弾（トップ10入り週数：2）
2：近畿地方のある場所について（1）
3：猛襲（1）
4：名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）（15）
5：アビゲイル（2）
6：名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）（10）
7：名探偵コナン 沈黙の15分（4）
8：名探偵コナン 緋色の弾丸（6）
9：唄う六人の女
10：名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）（6）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位には背筋による同名小説を映画化した『近畿地方のある場所について』（2025年）が初登場。菅野美穂と赤楚衛二がダブル主演を務めた本作は、オカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集記者・小沢（赤楚）が、失踪した雑誌編集長の行方を追ううちに、彼の手がけた案件が、すべて“近畿地方のある場所”へとつながっていることに気づく。
Netflix映画『ドント・ルック・アップ』（2021年）の監督アダム・マッケイらがプロデュース。Netflixシリーズ『ブリジャートン家』で知られるフィービー・ディネヴァーが、出産間近の主人公リサを演じる。壊滅的なハリケーンに襲われた沿岸の町が浸水し、サメが出没する中、陣痛に襲われた彼女は絶体絶命の状況に追い込まれる。
リサを支えるのは、広場恐怖症を抱える若い女性ダコタ（ホイットニー・ピーク）。さらに、彼女の叔父で海洋生物学者のデイル（ジャイモン・フンスー）が、町に侵入したサメを追いながら姪を救うため奔走する。
4月10日から公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、過去作品を再配信中の『名探偵コナン』シリーズから、『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』、『名探偵コナン 沈黙の15分』、『名探偵コナン 緋色の弾丸』、『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』がランクインした。
9位には、竹野内豊と山田孝之がダブル主演を務めた『唄う六人の女』（2023年）が初登場。人里離れた森の奥深くに迷い込んだ二人の男と、その森に暮らす六人の女たちを巡る、独創的で刺激的なサスペンススリラー。“六人の女”を、水川あさみ、アオイヤマダ、服部樹咲、萩原みのり、桃果、武田玲奈が演じている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（4月6日〜4月12日）
1：爆弾（トップ10入り週数：2）
2：近畿地方のある場所について（1）
3：猛襲（1）
4：名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）（15）
5：アビゲイル（2）
6：名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）（10）
7：名探偵コナン 沈黙の15分（4）
8：名探偵コナン 緋色の弾丸（6）
9：唄う六人の女
10：名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）（6）